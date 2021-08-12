Son dakika: Altın alacaklar dikkat! Toparlanma sonrası...
Ons altında yaşanan toparlanma sonrası vatandaşların yakından takip ettiği yatırım araçlarının başında gelen gram altın 480 lirayı aştı. İşte son durum...
• 12 Ağustos 2021 - 08:45 • Son Güncelleme:
• 12 Ağustos 2021 - 08:45 • Son Güncelleme:
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Ons altın toparlanmanın ardından yatay seyrediyor. Çarşamba günü 6 Mayıs'tan bu yana en sert günlük artışı gösteren ons altın dün de toparlanmaya devam etmişti. Değerli metal halihazırda 1752 dolardan işlem görüyor.
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Yurt içinde ise gram altın, ons altında yaşanan toparlanmanın ardından 480 lirayı aştı. Çeyrek altın 802 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 262 liradan işlem görüyor.
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KAYIPLARIN BİR KISMINI GERİ SİLDİ
IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "Ons altın, ABD enflasyon verisi sonrası gelişen alımlarla hafta başındaki kayıplarının büyük bir kısmını geri sildi.
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Ancak değerli madende tepki alımlarının daha önceki sabah analizlerimizde değindiğimiz siyah yükselen trend çizgisi ve 1760 direnç bandının altı ile sınırlı kaldığını görüyoruz.
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YÜKSELİŞ EĞİLİMİ YENİDEN ÖN PLANA ÇIKABİLİR
Bu bölgenin yukarı yönde kırılması halinde ons altında boğalar kendilerine önemli bir zemin yakalayabilir ve yükseliş eğilimi yeniden ön plana çıkabilir.
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