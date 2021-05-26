Son dakika: Altın fiyatında aylar sonra ilk oldu!

ALTINA YÖNELDİLER ABD tahvil getirilerinin gerilemesi ve zayıf dolar güvenli liman arayışındaki yatırımcıları yeniden altına yönlendirdi. ABD'de tüketici güveninin Mayıs'ta 14 ayın en yüksek seviyesine çıkmasının enflasyon beklentilerini yeniden gündeme getirmesi de altına destek verdi. Yatırımcılar yüksek enflasyona karşı koruma olarak yine altına yöneldiler.