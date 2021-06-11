Son dakika: Altın fiyatları için flaş tahmin!
Vatandaşlar haftanın son gününde de altın fiyatlarını yakından takibini sürdürüyor. Gram altın 2 Haziran'da 538 lirayı görmüş, sonrasında geri çekilme yaşanmıştı. Altın fiyatları ne kadar? Altında yükseliş devam eder mi? İşte detaylar...
• 11 Haziran 2021 - 08:26 • Son Güncelleme:
• 11 Haziran 2021 - 08:26 • Son Güncelleme:
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UZMANPARA
Piyasalar ABD enflasyon verisine kilitlendi. ABD'de yıllık bazda yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi altın fiyatları başta olmak üzere, finansal piyasaları oldukça yakından ilgilendiriyor.
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Ons altın enflasyon, veri sonrası bir miktar toparladı. Enflasyon verisi doların patronu ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikasında belirleyici olacak.
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ALTIN ÖNE ÇIKTI
Ons altın fiyatları 1 Haziran'da 1916 doları görerek 2021 yılının zirvesini tazeledi. Artan enflasyon endişeleri nedeniyle dünyada talebi artan ons altın, Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyeleri tarafından 'Enflasyonda yükseliş geçici' başlığında güvercin mesajlarla destek buldu.
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PİYASALARI DESTEKLEYEN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz ay ABD'de enflasyonda yüzde 4.2 ile 13 yılın zirvesine çıkılmasının ardından Fed'in likidite musluklarını kısma ihtimali güçlense de Başkan Powell'ın açıklamaları gevşek para politikası duruşunun devamına işaret ettiğinden altın fiyatları öncülüğünde piyasalar desteklendi.
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Son dönemde ons altın öncülüğünde yükseliş kaydeden gram altın fiyatları 2 Haziran tarihinde 538 lirayı görerek 540 lira olan tarihi zirvesine yakın seyir izledi. Gram altın, haftanın son gününe ise 515 lira seviyesinde başladı. Peki altın fiyatları yükselir mi? İşte cevabı...
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ALTIN ENFLASYONU BEKLEDİ
Prof. Dr. Sefer Şener, Uzmanpara'ya yaptığı altın değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Hafta başı 1890 dolar seviyesinde olan ons altın, 1902 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra tüm küresel piyasalarda olduğu gibi ABD’den gelecek enflasyon verilerine odaklanmıştı. Altının odaklandığı diğer bir nokta ise ABD işsizlik verileriydi.
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Ancak tüm beklentilere rağmen altının 1850 Dolar seviyesinde güçlü bir destek direnç oluşturduğunu görüyoruz. Aslında bu fiyat hareketleri bize altın yatırımcılarının daha çok “bekle ve gör” tavrını koruduğunu gösteriyor.
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Dün itibariyle ABD’de enflasyon 13 yıl aranın ardından ilk defa beklenti olan %4,7’yi aşarak %5 seviyesini görmüştür. Böylelikle 2008 finansal krizinden bu yana ilk defa Amerika’da enflasyon yıllık bazda %5 seviyesine ulaşmış oldu. Diğer taraftan 370 bin seviyesinde beklenen işsizlik maaşı başvuruları ise 376 bin olarak gerçekleşti.
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TAHVİL FAİZLERİ GERİLEDİ
Açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %2.6’nın üzerinde düşüşle 1,45 seviyelerine kadar geriledi. Tahvil faizlerindeki bu düşüş ilk etapta, açıklama öncesi 1874 dolar seviyesinde olan ons altını % 0,46 seviyesinde artarak 1898 dolar seviyelerine kadar taşıdı. Ancak ons fiyatlarındaki artış Türk Lirası karşısında %2’ye yakın değer kaybeden dolar kuru nedeniyle gram altına yansımadı.
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ORTA VE UZUN VADEDE ALTINDA YÖN YUKARI
Eğer fed enflasyon yükseldiği için bundan sonraki süreçte sıkılaşma mesajı verirse bu altının ons fiyatını baskılayacaktır. Ancak bu durumda dolar endeksi yukarı hareket edeceği için gram bazında kayıplar daha az olacaktır.
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Fed varlık alımlarını azaltacağını belirtmediği sürece ons altın yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Orta ve uzun vadede altın fiyatları yükselişe devam edecektir. Orta ve uzun vadede 2000-2100 dolarlar altın fiyatları için kesinlikle sürpriz rakamlar değildir.
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Çünkü altın, ABD Hazine tahvili getirilerinin enflasyon endişeleri nedeniyle yılın başlarında belirlenen yüksek seviyelerinden geri çekilmesiyle Mayıs ayında büyük bir artış kaydetmiştir. Şimdi açıklanan enflasyon verisi sonrası tahvil faizleri de 1,45 seviyelerine çekilmiştir.
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Diğer taraftan ABD Başkanı Biden’in 6 trilyon dolarlık ilave altyapı ve eğitim yatırımlarını önermesi altının yukarı yönlü hareketini destekleyecektir. Fed, ABD'deki enflasyon artışının geçici olduğunu söylese de veriler durumun tersini göstermektedir.
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İlerleyen aylarda enflasyondaki artış trendi devam ettiği sürece ve enflasyonun kalıcı olacağı ortaya çıkar ise altının yükselişi devam edecektir. Enflasyon baskısı ABD'de hissedildikçe ve hisse senetleri getirisi düştükçe altın fiyatları artacaktır.
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