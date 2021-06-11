Son dakika: Altın fiyatları için flaş tahmin!

Dün itibariyle ABD’de enflasyon 13 yıl aranın ardından ilk defa beklenti olan %4,7’yi aşarak %5 seviyesini görmüştür. Böylelikle 2008 finansal krizinden bu yana ilk defa Amerika’da enflasyon yıllık bazda %5 seviyesine ulaşmış oldu. Diğer taraftan 370 bin seviyesinde beklenen işsizlik maaşı başvuruları ise 376 bin olarak gerçekleşti.