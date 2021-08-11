Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu?

Yeni işlem gününe sınırlı pozitif başlayan emtiada, bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde 1738, 1747 ve 1755 direnç seviyelerini ilk etapta takip edebiliriz. Tekrardan oluşabilecek geri çekilmelerde ise 1727, 1720, 1712, 1706 ve 1698 destek noktaları izlemeye alınabilir."