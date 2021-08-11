Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu?
ABD'de artan varlık alımlarının azaltılması endişesi ile düşüşe geçen ons altında sabah saatleri itibarıyla bir miktar toparlanma gözleniyor. Gram altın ise 480 liranın altında işlem görüyor. İşte son durum...
UZMANPARA
• 11 Ağustos 2021 - 08:45 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 11 Ağustos 2021 - 08:45 • Son Güncelleme:
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Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin tahminlerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltacağı endişeleri güç kazanmış, dolar endeksinde yükseliş ons altında düşüş izlenmişti.
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Sabah itibarıyla ise ons altında bir miktar toparlanma izleniyor. Gün içinde en düşük 1724 doları gören ons altın, sabah saatlerinde 1732 dolar civarında seyrini sürdürüyor.
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Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizi: "Geçtiğimiz cuma gününden başlayan satış baskısının devamında, pazartesi günü yaşanan 'flash crash'in şokunu atlatmaya çalışan değerli metalde dün, yaklaşık 20 dolarlık -görece- dar aralıkta dalgalı seyir oluştu ve yatay kapanış gördük.
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