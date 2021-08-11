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Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD'de artan varlık alımlarının azaltılması endişesi ile düşüşe geçen ons altında sabah saatleri itibarıyla bir miktar toparlanma gözleniyor. Gram altın ise 480 liranın altında işlem görüyor. İşte son durum...

UZMANPARA
• 11 Ağustos 2021 - 08:45 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 11 Ağustos 2021 - 08:45 • Son Güncelleme:
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Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin tahminlerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltacağı endişeleri güç kazanmış, dolar endeksinde yükseliş ons altında düşüş izlenmişti.

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Sabah itibarıyla ise ons altında bir miktar toparlanma izleniyor. Gün içinde en düşük 1724 doları gören ons altın, sabah saatlerinde 1732 dolar civarında seyrini sürdürüyor.

3GRAM ALTIN KRİTİK SINIRDA

GRAM ALTIN KRİTİK SINIRDA

Yurt içinde en çok takip edilen yatırım araçlarının başında gelen gram altın yeni güne 480 liranın altında başladı. Çeyrek altın 795 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 231 liradan işlem görüyor.

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Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizi: "Geçtiğimiz cuma gününden başlayan satış baskısının devamında, pazartesi günü yaşanan 'flash crash'in şokunu atlatmaya çalışan değerli metalde dün, yaklaşık 20 dolarlık -görece- dar aralıkta dalgalı seyir oluştu ve yatay kapanış gördük.

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Yeni işlem gününe sınırlı pozitif başlayan emtiada, bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde 1738, 1747 ve 1755 direnç seviyelerini ilk etapta takip edebiliriz. Tekrardan oluşabilecek geri çekilmelerde ise 1727, 1720, 1712, 1706 ve 1698 destek noktaları izlemeye alınabilir."

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