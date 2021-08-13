Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu?

KİLOGRAM FİYATI YÜKSELDİ Altın piyasasında, en düşük 482 bin 120 lirayı, en yüksek ise 486 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 482 bin 120 liradan tamamladı.