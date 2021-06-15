Son dakika: Altın fiyatları yükselir mi? İşte cevabı...

Beklenenden yüksek çıkan enflasyon ve daha hızlı büyüme Amerika için acaba faiz artışı yıl sonuna doğru gelir mi beklentilerine yol açsa da, enflasyonun kalıcı olmayacağı algısı faiz artışı beklentisinin de 2022 hatta 2023 yılına kalacağını gösteriyor.