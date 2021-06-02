Son dakika: Altın fiyatlarında flaş hareket!
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Altına olan talep gün geçtikçe artıyor. Küresel piyasalardaki hareketler, döviz kurundaki volatilite ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını destekleyen araçlar arasında yer alıyor.
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REKORA 2 LİRA KALDI
Gram altın fiyatlarında ise döviz kurlarındaki hareketlilik yükseliş yarattı. Güne 520 lira seviyesinden başlayan gram altın en yüksek 538.5 lira seviyesini gördü. En son tarihi zirvesini 6 Kasım 2020'de 540.6 lira ile gören gram altında rekora çok yaklaşıldı. Gram altın sabah saatlerinde 527 lira seviyesinde işlem görüyor.
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İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizi:
"Nisan ayından itibaren kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren altın fiyatları, Mayıs ayında da bu hareketlerine devam etti. Bu altın Mayıs ayını yüzde 7’nin üzerinde değer kazanımı ile kapattı.
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Bu oran ise Temmuz 2020’den beri en kazançlı aylardan biri olarak kayıtlara geçti. Küresel bazda piyasalar enflasyon riskini yakından takip ediyor. ABD kanadında son açıklanan enflasyon verisinin beklentileri oldukça aşması ile birlikte küresel bazda volatilite artmıştı.
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Fakat Fed yetkilileri bunun beklendiğini ve bunların geçici olduğunu beklediklerini açıkladılar. Diğer yandan Fed’in enflasyon hedeflemesinde kullandığı PCE Endeksi ise geçen seneye kıyasla yüzde 3.6 arttı. Bu oran ile 2008 yılından bu yana en büyük yükseliş yaşanmış oldu.
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Altın fiyatlarında piyasaların hafta içerisinde merakla beklediği başlıca konulardan biri Cuma günü ABD kanadından gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verileri. Geçtiğimiz ay beklentilerin oldukça altında gelen veri sonrasında, bu ay gelecek veri yakından takip edilecek.
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