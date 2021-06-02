Son dakika: Altın fiyatlarında flaş hareket!

Fakat Fed yetkilileri bunun beklendiğini ve bunların geçici olduğunu beklediklerini açıkladılar. Diğer yandan Fed’in enflasyon hedeflemesinde kullandığı PCE Endeksi ise geçen seneye kıyasla yüzde 3.6 arttı. Bu oran ile 2008 yılından bu yana en büyük yükseliş yaşanmış oldu.