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Son dakika: Altın fiyatlarında flaş hareket!

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Gram altın 538.5 lira seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesine yaklaştı. İşte detaylar...

UZMANPARA
• 02 Haziran 2021 - 08:39 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 02 Haziran 2021 - 08:39 • Son Güncelleme:
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Altına olan talep gün geçtikçe artıyor. Küresel piyasalardaki hareketler, döviz kurundaki volatilite ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını destekleyen araçlar arasında yer alıyor.

2REKORA 2 LİRA KALDI

REKORA 2 LİRA KALDI

Gram altın fiyatlarında ise döviz kurlarındaki hareketlilik yükseliş yarattı. Güne 520 lira seviyesinden başlayan gram altın en yüksek 538.5 lira seviyesini gördü. En son tarihi zirvesini 6 Kasım 2020'de 540.6 lira ile gören gram altında rekora çok yaklaşıldı. Gram altın sabah saatlerinde 527 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Çeyrek altın 866 liradan satılırken, cumhuriyet altını 3 bin 539 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise kritik seviye olan bin 900 doların hemen altında. Dolar/TL ise 8.81 lirayı görerek rekor tazeledi.

4İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizi:

İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizi:

"Nisan ayından itibaren kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren altın fiyatları, Mayıs ayında da bu hareketlerine devam etti. Bu altın Mayıs ayını yüzde 7’nin üzerinde değer kazanımı ile kapattı.

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Bu oran ise Temmuz 2020’den beri en kazançlı aylardan biri olarak kayıtlara geçti. Küresel bazda piyasalar enflasyon riskini yakından takip ediyor. ABD kanadında son açıklanan enflasyon verisinin beklentileri oldukça aşması ile birlikte küresel bazda volatilite artmıştı.

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Fakat Fed yetkilileri bunun beklendiğini ve bunların geçici olduğunu beklediklerini açıkladılar. Diğer yandan Fed’in enflasyon hedeflemesinde kullandığı PCE Endeksi ise geçen seneye kıyasla yüzde 3.6 arttı. Bu oran ile 2008 yılından bu yana en büyük yükseliş yaşanmış oldu.

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Altın fiyatlarında piyasaların hafta içerisinde merakla beklediği başlıca konulardan biri Cuma günü ABD kanadından gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verileri. Geçtiğimiz ay beklentilerin oldukça altında gelen veri sonrasında, bu ay gelecek veri yakından takip edilecek.

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Altın fiyatlarında piyasaların hafta içerisinde merakla beklediği başlıca konulardan biri Cuma günü ABD kanadından gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verileri. Geçtiğimiz ay beklentilerin oldukça altında gelen veri sonrasında, bu ay gelecek veri yakından takip edilecek."

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