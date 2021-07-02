Son dakika: Altın fiyatlarında kritik gün!

YUKARI YÖNLÜ ATAK Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizi: "Önceki gün başlayan kısmi toparlanma girişimlerinin dün de devam ettiği değerli metalde, yeni günde de şu an için kısmen yukarı yönlü ataklar görmekteyiz. Bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde 1784 ve 1794/1797 direnç bölgeleri takip edilebilir.