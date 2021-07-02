Son dakika: Altın fiyatlarında kritik gün!
Hem dünyada hem de yurt içinde piyasada hareketlilik arttı. Ons altın bin 800 dolar psikolojik bandının altında işlem görürken, gram altın ise dolar/TL ve ons tarafında yaşanan hareketlerle 500 liranın hemen altında işlem görüyor. Altın fiyatları için ABD’de bugün açıklanacak veri ise çok kritik. İşte detaylar...
UZMANPARA
• 02 Temmuz 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 02 Temmuz 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
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Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı yönünü belirlemek için ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Delta varyantının yayılmaya devam etmesinin yarattığı endişelerle bir kısım yatırımcının güvenli liman arayışına girmelerinin etkisiyle bu sabah 1779 dolar/ons seviyesine kadar yükselen spot altın, şu sıralarda 1778 dolar/ons ile dünkü kapanış seviyelerinden işlem görüyor.
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GÖZLER 15.30'DA
ABD'de Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak verinin tarım dışı istihdamda 706 bin artışa işaret etmesi bekleniyor. Analistler tarafından, 1 milyona yaklaşan bir istihdam artışı yaşanması halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltması planının daha güçlü gündeme gelmesi bekleniyor.
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TEKRAR YÜKSELİŞ GÖRÜLEBİLİR
IKON Menkul tarafından hazırlanan gram altın analizi: "Gram altın 492 lira desteği üzerinde tutunuyor. Bu destek üzerinde tutunma olduğu sürece tekrardan yükselişler görebiliriz. Bu durumda 508 ve 519.24 direnç olarak izlenebilir.
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492 seviyesinin kırılması ve altı fiyatlamalarda ise düşüşler hız kazanabilir. Bu durumda da 483.9 ve 472.20 destek oluşturabilir. Destekler: 492-483.90-472.20 Dirençler: 508-519.24-528.30"
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YUKARI YÖNLÜ ATAK
Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizi: "Önceki gün başlayan kısmi toparlanma girişimlerinin dün de devam ettiği değerli metalde, yeni günde de şu an için kısmen yukarı yönlü ataklar görmekteyiz. Bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde 1784 ve 1794/1797 direnç bölgeleri takip edilebilir.
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