Son dakika: Altın fiyatlarında önemli gün! Akşam belli oluyor...

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1850 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altınında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1842, 1838 ve 1830 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1855, 1862 ve 1870 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.