MİLLİYET.COM.TR
• 16 Aralık 2020 - 09:12 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altın fiyatlarında önemli gün! Akşam belli oluyor...
Son günlerde altın fiyatlamalarında piyasaların gündeminde Amerika kanadında artan mali teşvik paketine yönelik beklentiler ve gün içerisinde gerçekleşecek olan FED toplantısı yer alıyor. Hafta içerisinde bu gelişmeler ile birlikte bir miktar toparlanma hareketleri sergileyen altın fiyatlarında günün en önemli konusu FED kararı olacak. İşte piyasalarda son durum...
MİLLİYET.COM.TR
• 16 Aralık 2020 - 09:12 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 466 liradan, çeyrek altın 764 liradan, Cumhuriyet altını da 3,114 liradan işlem görüyor.
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Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analizde şöyle denildi: "Yılın son Fed toplantısının gerçekleşeceği haftaya, ABD'de ilk kovid-19 aşılarının dağıtılması ve teşvik paketi görüşmelerinin devam etmesiyle birlikte yatay başlangıç yapan değerli metalde zaman zaman iyimserliklerin neden olduğu satış baskılarının derinleştiği takip edilmişti.
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Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1850 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altınında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1842, 1838 ve 1830 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1855, 1862 ve 1870 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.
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Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı: "Dünkü işlem gününe alıcılı başlayan değerli metalde, 1855 direnç seviyesine yakın fiyatlama gördük. Yeni güne de kısmi alıcılı başlayan ve şuan için 1857 civarında fiyatlanan emtiada, bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde 1860, 1864, 1869, 1875, 1877 ve 1881 direnç bölgelerini de izlemeye alabiliriz.
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