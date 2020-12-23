Son dakika: Altın fiyatlarında sert düşüş

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Ons altın destek bulmakta zorlanıyor. Koronavirüsün mutasyona uğraması ve bunun da ek kısıtlamaları tetiklemesi nedeniyle haftaya yukarı yönlü bir eğilimle başlayan altının ons fiyatı sonraki işlemlerde ise kazanımlarını korumayı başaramadı.