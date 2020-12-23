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UZMANPARA
• 23 Aralık 2020 - 09:00 • Son Güncelleme:

Son dakika: Altın fiyatlarında sert düşüş

Koronavirüsün mutasyona uğraması ve bunun da ek kısıtlamaları tetiklemesi nedeniyle haftaya yukarı yönlü bir eğilimle başlayan altının ons fiyatı sonraki işlemlerde ise kazanımlarını korumayı başaramadı. Gram altın 459 TL seviyesine gerilerken ons altın 1866 dolar seviyesine düştü. İşte piyasalarda son durum...

UZMANPARA
• 23 Aralık 2020 - 09:00 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 459 liradan, çeyrek altın 754 liradan, Cumhuriyet altını da 3,104 liradan işlem görüyor.

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Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı: "Haftanın ikinci işlem gününe yine borsalardaki değer kayıpları kapsamında gelen "güvenli liman" talebi ile kısmen de olsa alıcılı başlangıç yapan değerli metalde, 1884 seviyesinin test edilmesi sonrasında fiyatlamalar terse döndü.

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1858 seviyesine kadar geri çekilen ve günü de 1860 seviyesinin altında kapatan emtiada, yeni günde ise şuan için 1867 dolar civarında kısmen alım ağırlıklı işlemler görmekteyiz.

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Bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde 1875, 1877, 1881, 1888 ve 1898 direnç seviyelerini sırasıyla izlemeye alabiliriz. Diğer yandan, emtiada yeniden görülebilecek geri çekilmelerde ise 1864, 1860, 1855 ve 1849 destek seviyeleri ilk etapta takip edilebilir. "

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ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Ons altın destek bulmakta zorlanıyor. Koronavirüsün mutasyona uğraması ve bunun da ek kısıtlamaları tetiklemesi nedeniyle haftaya yukarı yönlü bir eğilimle başlayan altının ons fiyatı sonraki işlemlerde ise kazanımlarını korumayı başaramadı.

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Özellikle aşıların mutasyona uğramış virüslere karşı da etkili olduğuna yönelik açıklamaların endişeleri hafifletmesinin ve bunun da güvenli liman ihtiyacını azaltmasının fiyatlara negatif yansıdığını söyleyebiliriz.

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Teknik açıdan bakıldığında ise 1910 doların son derece güçlü bir direnç olarak öne çıktığını görüyoruz. Giderek uzaklaştığımız bu seviyenin altında kalındıkça altında trende dönüşen bir değer kazanımı görmemiz kolay olmayacaktır.

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1850 doların aşağı yönlü kırılması ise daha sert değer kayıplarını beraberinde getirebilir."

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IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Alçalan trend çizgisi yakınlarından baskılanan ons altın 10 günlük basit hareketli ortalama(mavi renkli) desteğine çekildi.

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1857 seviyesine de denk gelen bu destek bölgesinin aşağı kırılması durumunda 1820 ve 1795 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir.

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Olası yukarı yönelimlerde ise 1906 ve alçalan trend çizgisi öncesi 1874 seviyesi ara direnç bölgesi olarak izlenebilir."

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