UZMANPARA
• 23 Aralık 2020 - 09:00 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altın fiyatlarında sert düşüş
Koronavirüsün mutasyona uğraması ve bunun da ek kısıtlamaları tetiklemesi nedeniyle haftaya yukarı yönlü bir eğilimle başlayan altının ons fiyatı sonraki işlemlerde ise kazanımlarını korumayı başaramadı. Gram altın 459 TL seviyesine gerilerken ons altın 1866 dolar seviyesine düştü. İşte piyasalarda son durum...
UZMANPARA
• 23 Aralık 2020 - 09:00 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 459 liradan, çeyrek altın 754 liradan, Cumhuriyet altını da 3,104 liradan işlem görüyor.
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Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı: "Haftanın ikinci işlem gününe yine borsalardaki değer kayıpları kapsamında gelen "güvenli liman" talebi ile kısmen de olsa alıcılı başlangıç yapan değerli metalde, 1884 seviyesinin test edilmesi sonrasında fiyatlamalar terse döndü.
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ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Ons altın destek bulmakta zorlanıyor. Koronavirüsün mutasyona uğraması ve bunun da ek kısıtlamaları tetiklemesi nedeniyle haftaya yukarı yönlü bir eğilimle başlayan altının ons fiyatı sonraki işlemlerde ise kazanımlarını korumayı başaramadı.
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