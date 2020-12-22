Son dakika: Altın fiyatlarında son durum ne?

Akabinde ise, önce kaldıraçlı piyasalardaki sert satışlarda terste kalan ve "margin call" alan yatırımcıların kârda veya görece az zararda oldukları pozisyonları kapatmak zorunda kalmaları ile 1855 dolar seviyesine kadar hızla geri çekilme ortaya çıkarken, sonrasında ise EMA'nın aşı onayı ve ABD teşvik paketine dair haber akışları ile dalgalanmalar ortaya çıktı ve 1876 dolar civarından kapanış yaptık.