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UzmanparaSon dakika: Altın ve dolar için kritik hafta
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Son dakika: Altın ve dolar için kritik hafta

Çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları sonrası altın bugün itibarıyla sakin bir seyir izlerken, dolar ve euroda kısmi yükseliş gözleniyor.

UZMANPARA
• 19 Ağustos 2021 - 09:18 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 19 Ağustos 2021 - 09:18 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz gün açıklanan Fed toplantı tutanakları piyasalar tarafından yakından takip edildi. Toplantı tutanaklarından açıklanan gelişmelere göre bazı Fed yetkilileri varlık alım programının ekonominin gidişatından önce azaltılması gerektiğini düşünürken, bazı yetkililer ise varlık alım programının erken bir tarihte azaltılmaması gerektiğini savundu.

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Öte yandan Delta varyantı ve salgının yayılım hızının artması gibi gelişmelerin ekonomideki toparlanma eğilimini etkilediğini düşünen Fed üyeleri, enflasyon hedeflemesi konusunda hemfikir kaldılar.

3FED TUTANAKLARI ETKİSİ

FED TUTANAKLARI ETKİSİ

Fed tutanaklarından gelen önemli mesajların ardından sabah saatlerinde düşüş gözlenen ons altında ise öğle saatleri itibarıyla toparlanma eğilimi görülüyor. 1790 dolar seviyesi civarında hareket eden ons altın gün içerisinde en düşük 1776 doları görürken, en yüksek ise 1792 dolar seviyesini test etti.

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Gram altın ise ons altındaki hareketlenmelere paralel olarak seyrini sürdürüyor.

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Güne 486 lira seviyesinde yatay başlayan gram altın, öğle saati itibarıyla 490 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 482 lira en yüksek ise 491 lira seviyeleri görüldü.

6DOLAR VE EURO HAFİF YÜKSELİŞTE

DOLAR VE EURO HAFİF YÜKSELİŞTE

Fed tutanaklarında çoğu politikacının varlık alımı azaltımı için yıl sonuna işaret etmesinden sonra dolar endeksi bir miktar güç kazandı.

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Bu gelişmelerle birlikte güne yükselişle başlayan dolar, 8.52 lira seviyelerinde işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.3932, en yüksek ise 8.5482 lira seviyeleri gözlendi. Euro ise öğle saatleri itibarıyla 9.97 lira seviyelerinde primli seyrediyor.

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