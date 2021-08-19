Son dakika: Altın ve dolar için kritik hafta

Bu gelişmelerle birlikte güne yükselişle başlayan dolar, 8.52 lira seviyelerinde işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.3932, en yüksek ise 8.5482 lira seviyeleri gözlendi. Euro ise öğle saatleri itibarıyla 9.97 lira seviyelerinde primli seyrediyor.