Son dakika: Altın ve dolar için kritik hafta
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Geçtiğimiz gün açıklanan Fed toplantı tutanakları piyasalar tarafından yakından takip edildi. Toplantı tutanaklarından açıklanan gelişmelere göre bazı Fed yetkilileri varlık alım programının ekonominin gidişatından önce azaltılması gerektiğini düşünürken, bazı yetkililer ise varlık alım programının erken bir tarihte azaltılmaması gerektiğini savundu.
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Öte yandan Delta varyantı ve salgının yayılım hızının artması gibi gelişmelerin ekonomideki toparlanma eğilimini etkilediğini düşünen Fed üyeleri, enflasyon hedeflemesi konusunda hemfikir kaldılar.
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FED TUTANAKLARI ETKİSİ
Fed tutanaklarından gelen önemli mesajların ardından sabah saatlerinde düşüş gözlenen ons altında ise öğle saatleri itibarıyla toparlanma eğilimi görülüyor. 1790 dolar seviyesi civarında hareket eden ons altın gün içerisinde en düşük 1776 doları görürken, en yüksek ise 1792 dolar seviyesini test etti.
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Gram altın ise ons altındaki hareketlenmelere paralel olarak seyrini sürdürüyor.
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Güne 486 lira seviyesinde yatay başlayan gram altın, öğle saati itibarıyla 490 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 482 lira en yüksek ise 491 lira seviyeleri görüldü.
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