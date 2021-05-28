Son dakika haberi: Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Son dakika gelen habere göre piyasalarda sert hareketler görülmeye devam ediyor. Dolar/TL 8.50'nin üzerini gördü. Vatandaşların yakından takip ettiği gram altın ise 520 lira seviyesini test etti. İşte detaylar...
UZMANPARA
• 28 Mayıs 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 28 Mayıs 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
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Piyasalar haftanın son gününe hareketli başladı. Gram altın güne 518 lira seviyesinde başladı. Çeyrek altın 854 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 493 liradan alıcı buluyor.
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Dolar/TL'de de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Dolar/TL haftanın son gününe 8.50'nin üzerinde başladı. Peki beklentiler ne yönde? İşte analizler...
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Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi:
"İç piyasalar dün itibarıyla tekrar dış piyasalardan olumsuz yönde ayrışmaya başladı. Borsa İstanbul dış borsalara göre daha zayıf görülürken TL’de değer kaybının sürmesi dikkat çekti.
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Dolar/TL kuru 8.50 seviyesinin üzerini test etti. Dış piyasalarda ise ABD 10 yıllık bono faiz oranı düşüşün ardından toparlanarak tekrar %1.60 seviyesinin üzerine çıktı. Bu durum altın fiyatlarına (ons dolar) kâr satışları olarak yansıdı.
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Ons altında kâr satışları görülmekle birlikte çıkış trendi sürüyor. İlk destekler 1.890-1.888 seviyelerinde. Bu seviyenin altında verilecek sonraki destek noktaları 1.873-1.860 ve 1.850 seviyelerinde.
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İlk dirençler ise 1.903-1.912 ve 1.920 seviyelerinde bulunuyor. Çıkışının devamı için 1.920 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Sonraki dirençler 1.950-1.960 seviyelerinde görülüyor."
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Gedik Forex tarafından hazırlanan analiz:
"Ons altında bu hafta işlemler daha çok 1872-1912$ aralığında gerçekleşti. Son üç gündür 1900$ bölgesine yakın noktalarda işlemler görülüyor. Hafta içerisinde ABD 10 yıllık tahvil faizindeki geri çekilme ve dolardaki zayıf seyir, altının 1912$ bölgesine doğru hareketini destekledi ancak kısa soluklu oldu.
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Yine de altın geri çekilmelerde sınırlı kalıyor. Dün iyi gelen ABD büyüme verisi ve haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki düşüş, ülke ekonomisine dair olumlu sinyalleri güçlendiriyor.
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