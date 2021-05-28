Son dakika haberi: Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Gedik Forex tarafından hazırlanan analiz: "Ons altında bu hafta işlemler daha çok 1872-1912$ aralığında gerçekleşti. Son üç gündür 1900$ bölgesine yakın noktalarda işlemler görülüyor. Hafta içerisinde ABD 10 yıllık tahvil faizindeki geri çekilme ve dolardaki zayıf seyir, altının 1912$ bölgesine doğru hareketini destekledi ancak kısa soluklu oldu.