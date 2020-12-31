• 31 Aralık 2020 - 09:36 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altında 10 yıl sonra ilk!
Yılın son işlem gününde altın fiyatları güne hareketli başladı. Gram altın 447 lira seviyesinde seyrederken ons altın 1889 dolardan işlem görüyor. İşte piyasalarda son durum...
• 31 Aralık 2020 - 09:36 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 447 liradan, çeyrek altın 726 liradan, Cumhuriyet altını da 2,990 liradan işlem görüyor.
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İntegral Yatırım Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın son 10 yılın en karlı yılını kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın forex piyasasında bu sabah 1889 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Ons altın bu sabah da dolardaki zayıflıktan güç almaya devam ediyor. Dolar endeksi 89.60 seviyesi yakınlarında seyrediyor.
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Koronavirüs ve aşı gelişmeleri piyasaların odağında olmaya devam edecek. Teknik Analiz: Alçalan kanalın üst bandını aşan değerli metalde yükselişin devamı için bu seviyenin üzerinde kalıcı seyir oluşması önemli. Alçalan kanalın üst bandına denk gelen 1881 seviyesi yakın destek olarak takip edilebilir.
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Bu seviyenin altına sarkmalarda görünüm zayıflayacaktır ve 50 günlük ortalama olan 1866 seviyesine doğru gerileme görülebilir. Olası yükselişlerde ise 1900 seviyesi güçlü direnç olarak takip edilebilir. Ancak 1900 seviyesi yakınlarına yükselirse gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. 1900 seviyesine gelinirse bu seviye yakınlarında bir stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviye aşılırsa yükseliş hız kazanabilir.
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Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Enver Erkan şu ifadeleri kullandı: Altın çalkantılı geçen bir yıldan sonra son 10 yıldaki en büyük artışı kaydetmiştir. Son kazançlarda dolar endeksinin Nisan 2018 sonrası en düşük seviyelere gerilemiş olması etkilidir. Pandemide güvenlik ihtiyacı nedeniyle öne çıkan altın, güncel fiyat eğiliminde Merkez bankaları ve hükümetlerden gelen teşvik dalgası ve bunun USD dolaşımını artırması beklentisinden beslenmektedir. Enflasyon beklentileri artış eğiliminde, altının tutunmasında etkili oluyor. Aşılama ile ilgili iyimserlik, piyasaların güvenlik ihtiyacını azaltsa da, zayıf USD teması altın fiyatlarının fazla geri çekilmemesini de sağladı.
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Teşvik dalgaları, enflasyon beklentileri, emtia grubu fiyat hareketleri, pandemi algısı ve aşılama süreci altın fiyatlarının izleyeceği ana dinamikler olacaklardır. Fed’in politikaları geniş tutacağı taahhüdü, mli teşviklerin ekonomiye etkileri ve dolar hareketinin tüm dünyada zayıflaması etkilerini kısa sürede izlemeyi sürdüreceğiz. Dünyada düşük faizler geçerliyken, orta vadede altının eğilimi açısından pozitif beklentiler olabilir.
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