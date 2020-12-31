Son dakika: Altında 10 yıl sonra ilk!

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Enver Erkan şu ifadeleri kullandı: Altın çalkantılı geçen bir yıldan sonra son 10 yıldaki en büyük artışı kaydetmiştir. Son kazançlarda dolar endeksinin Nisan 2018 sonrası en düşük seviyelere gerilemiş olması etkilidir. Pandemide güvenlik ihtiyacı nedeniyle öne çıkan altın, güncel fiyat eğiliminde Merkez bankaları ve hükümetlerden gelen teşvik dalgası ve bunun USD dolaşımını artırması beklentisinden beslenmektedir. Enflasyon beklentileri artış eğiliminde, altının tutunmasında etkili oluyor. Aşılama ile ilgili iyimserlik, piyasaların güvenlik ihtiyacını azaltsa da, zayıf USD teması altın fiyatlarının fazla geri çekilmemesini de sağladı.