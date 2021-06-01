Son dakika: Dolar ve altın ne olacak? İşte cevabı

Bununla birlikte her üç enstrümanın da geçen süre zarfında 11 yıl pozitif, dokuz yıl da negatif performans sergilediği görülmekte. Pozitif tamamlanan yıllardaki getiriler bazı dönemler yükselmekle birlikte ağırlıklı olarak istikrarsız bir seyir söz konusu.