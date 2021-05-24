Son dakika: Kripto paralar durmuyor!

Spekülasyona çok açık Kripto para bazen döviz ve altın gibi yatırım araçlarından daha fazla kazandırabiliyor. Ancak kripto paralarla ilgili birçok tartışma var. Kimisi sanal paranın kağıt paranın yerini alacağını savunurken kimisi de bunun koca bir balon olduğunu ve patlayacağını, yatırım yapan yüzbinlerin çok büyük zarara uğrayacağını iddia ediyor.