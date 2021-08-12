Son dakika: Kritik faiz kararı sonrası dolar ve altında son durum...
Ons altında yaşanan toparlanma sonrası vatandaşların yakından takip ettiği yatırım araçlarının başında gelen gram altın 480 lirayı aştı. Öte yandan Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Karar sonrası dolar/TL 8.53'e kadar geriledi.
• 12 Ağustos 2021 - 08:45 • Son Güncelleme:
• 12 Ağustos 2021 - 08:45 • Son Güncelleme:
1
Merkez Bankası faiz kararını değiştirmedi ve yüzde 19'da sabit tuttu. Karar sonrası dolar/TL 8.53'e kadar geriledi. İşte piyasalarda kritik karar sonrası son durum...
2
Ons altın toparlanmanın ardından yatay seyrediyor. Çarşamba günü 6 Mayıs'tan bu yana en sert günlük artışı gösteren ons altın dün de toparlanmaya devam etmişti. Değerli metal halihazırda 1750 dolardan işlem görüyor.
3
Yurt içinde ise gram altın, ons altında yaşanan toparlanmanın ardından 480 lirayı aştı. Çeyrek altın 794 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 229 liradan işlem görüyor.
4
KAYIPLARIN BİR KISMINI GERİ SİLDİ
IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "Ons altın, ABD enflasyon verisi sonrası gelişen alımlarla hafta başındaki kayıplarının büyük bir kısmını geri sildi.
5
Ancak değerli madende tepki alımlarının daha önceki sabah analizlerimizde değindiğimiz siyah yükselen trend çizgisi ve 1760 direnç bandının altı ile sınırlı kaldığını görüyoruz.
6
YÜKSELİŞ EĞİLİMİ YENİDEN ÖN PLANA ÇIKABİLİR
Bu bölgenin yukarı yönde kırılması halinde ons altında boğalar kendilerine önemli bir zemin yakalayabilir ve yükseliş eğilimi yeniden ön plana çıkabilir.
7