Gayri Safi Milli Hasıla Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Üretim ve dağıtım aşamasında meydana gelebilen eylemlerden ortaya çıkmış olan ilişkilerin tümü de ekonomiyi oluşturmaktadır. Ülke ekonomilerinin kontrol altında tutulması ve gelir gider dengesini sağlayabilmek, geleceğe yönelik doğru adımlar atmakta ve güçlü ekonomiler oluşturmakta oldukça önemlidir. Ülkede iktisadi üretim faaliyetleri ve ekonomik olan durumların hakkında fikir sahibi olmaya yarayabilen bazı değerler bulunur. Ekonominin ilerleyebilmesi adına geliştirilebilmesi adına bu değerlerin makul aralıklarla olmasında oldukça fayda vardır. Bunlardan biri ise gayri safi milli hasıladır.

Gayri Safi Milli Hasıla Nedir?

Ülkeler sene içinde üretim katma değerinden, ithalat vergilerinden ve dış faktörlerinden gelirler elde etmektedirler. Ulusal anlamda ekonomide genellikle bir sene olmak üzere belli bir zaman dilimi içindeki hizmetlerin ve malların toplam katma değerleri, ithalat vergi gelirleri ve de dış alem faktörlerinin gelirleri toplamı gayri safi milli hasılaya eşdeğerdir. Diğer bir deyiş ile gayri safi milli hasıla, üretilmiş olan tüm ürün ve servislerin, vatandaşların yurt dışındaki yatırım kazançlarının ve yabancıların ülkedeki ekonomide elde etmiş oldukları kazançların toplamıdır.

Gayri Safi Milli Hasıla Nasıl Hesaplanır?

Ülke vatandaşlarının herhangi bir yerinde üretilmiş olan toplam ürünler ve hizmetler anlamına gelen gayri safi milli hafıza, birçok farklı etmenler dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplarda ülkelerin istatistiksel verileri ve birçok değişkenleri vardır. Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) hesaplanması aşamasında kullanılan bazı ana unsurlar olur.

Bunlar tarım, sanayi, inşaat, ulaştırma, haberleşme ve mali kuruluşlar, ticaret, konut, üretilen hizmetlerin toplam değerleri ve ithalat vergileri gelirleridir. Gayri safi milli hasıla hesabı yapıldığı sırada kullanılan bir diğer değer ise "gayri safi yurt içi hasıla" olarak söylenebilir. Gayri safi yurt içi hasılaya yurt dışında bulunan vatandaşların geliri eklenir ve yurt içindeki yabancıların gelirleri bu toplamlardan çıkarılır. Elde edilmiş olan sonuçlar gayri safi milli hasılanın değerini verir.