Gayrimenkul Nedir? Ticari Ya Da Hisseli Gayrimenkul Ne Anlama Gelir?

Menkul ise taşınabilir bir niteliğe sahip, ekonomik kıymetleri ifade eden ve paraya çevrilmesi veya parayla ifade edilmesi mümkün olamayan kıymetli materyallere denilir. Otomobil, uçak, telefon menkul kıymetlere örnek olarak verilebilir.



GAYRİMENKUL NEDİR?



Gayrimenkul, Türkçeye Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir. Arapçada “nakil” sözcüğünden türeyen gayrimenkul kelimesi olumsuzluk eki almaktadır. Türkçedeki karşılığı “taşınmaz”dır.Aynı zamanda eşya hukuku terimi olarak sayılan gayrimenkul, ekonominin bir terimi olarak kullanılır.

Gayrimenkul mallara örnek olarak, arsalar, araziler, binalar, apartmanlar, işyeri, konutlar, villalar, fabrikalar ve benzerleri sayılabilir.



Gayrimenkuller, taşınabilir bir niteliğe sahip olmayan, ekonomik olarak kıymet kelimesini ifade eden ve paraya çevrilmesi veya parayla ifade edilmesi mümkün olan kıymetli materyali ifade eder.

Gayrimenkul değerini ve niteliğini yitirmeden bir yerden başka bir yere götürülemeyen mallara verilen isimdir.



Gemi ya da tekne de menkul olan yani taşınabilir olmasına karşılık hukuk önünde gayrimenkul kapsamına girmektedir.



Kanunlar uyarınca, gayrimenkuller kapsamına giren mallar; araziler, tapu siciline bağımsız ve sürekli olarak kaydedilen hakları ve madenleri gayrimenkul kabul edilir. Gayrimenkulün sahipleri, onun altına, üstüne ve kaynaklarına da sahip olmaktadır.



Ticari Gayrimenkul Ne Demektir?



En basit tanımları ile içerisinde faaliyet gösterip para kazanılan yerleri ifade eder.

Örneğin bir fabrika ticari bir gayrimenkuldür. İçindeki faaliyetler ile para kazanılır.

Bir ofis yine ticari gayrimenkulü ifade eder. İçinde çalışıp para kazanılır.

Ama bir ev ticari bir gayrimenkul değildir. Çünkü içinde faaliyet gösterilerek para kazanmak mümkün değildir.



Arsalarda ise 2 farklı yorum vardır. Arsa ticari gayrimenkulden kabul edilmez genellikle. Ama Ticari, Sanayi imarlı arsalar Belki Ticari Gayrimenkul olarak sayılabilir. Çünkü netice itibari ile bu arsada bir ticari faaliyet gerçekleştirilir.



Ticari Gayrimenkullere örnek olarak Fabrikalar, Depolar, Plazalar, Dükkanlar, AVMler ve Ofisler verilebilir.



Ticari gayrimenkulleri satmak veya kiralamak isteniyorsa bunu profesyonelce yönetmek gerekir. Ticari gayrimenkuller genel hacimlidir ve pazarlama sürecini evlere göre daha farklıdır.



Ticari gayrimenkul kiralamaları satış konularında deneyimli gayrimenkul danışmanlara Ticari Gayrimenkul Uzmanları denir. Ben şahsen ticari olarak gayrimenkul uzmanıyım. Plazalar, ofisler, fabrikalar gibi ticari gayrimenkullerin planlaması, satışları, kiralanmaları konusunda çalışılır.