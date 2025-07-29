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Gayrimenkul sertifikalarında işlem marjı değişti

Pay piyasasında işlem görebilecek gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı yüzde 10'dan yüzde 5'e indirildi.

29.07.2025 - 09:23 | | AA
Gayrimenkul sertifikalarında işlem marjı değişti

Borsa İstanbul, gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı değişikliği konusunda açıklama yaptı.

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Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun imzasıyla yapılan açıklamaya göre, pay piyasasında işlem görebilecek gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı yüzde 5 olarak uygulanacak.

Açıklamada, "Değişikliğin yer aldığı Pay Piyasası Prosedürü'ne Borsamız kurumsal internet sitesinden ulaşılabilecektir. Bilgi edinilmesini rica ederim." ifadesine yer verildi.

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