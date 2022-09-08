'Gaz fiyatına sınır tüm alımlara uygulanmalı'

İtalya yarın yapılacak olan AB Enerji Bakanları toplantısında doğal gaz fiyatına sınır getirilmesi kararı alınması halinde bunun sadece Rusya'dan ithalata değil, AB'nin tüm gaz alımlarına uygulanmasını önerecek.

İtalya'nın AB Enerji Bakanlarına sunmak için hazırladığı öneride "Tüm Avrupa gaz piyasalarında fiziki ve finansal işlemler fiyat sınırına konu edilmemeli. Sadece Rusya'dan ithalat değil, diğer ülkelerden ithalat ve AB içi gaz üretimi de fiyat sınırına dahil olmalı" ifadeleri yer aldı.