'Gaz krizi Euro Bölgesi'ni resesyona itiyor'

Fitch bugün yayınladığı raporda, "İlk değerlendirmemiz, 2023'te Euro Bölgesi GSYH'sının Haziran Küresel Ekonomik Görünüm (GEO) tahminlerimize göre 1,5 ile 2 puan darbe alacağı yönünde. Almanya'nın yaklaşık 3 puan ve İtalya'nın yaklaşık 2,5 puan darbe alacağını öngörüyoruz. Almanya ve İtalya'nın 2023'te yıllık GSYİH düşüşleri yaşamasıyla birlikte Euro Bölgesi'nde 2022'nin ikinci yarısında başlayan bir resesyon muhtemel olacaktır" dedi.

Fitch, Rusya'nın önümüzdeki aylarda AB'ye gaz arzını tamamen kesmesi halinde AB'ye olan toplam gaz arzının kısa vadede %15 ile %20 oranında düşebileceğini de vurguladı.