Gazprom'dan Avrupa'ya rekor sevkiyat

Peskov, gazetecilere, Avrupa’da spot doğal gaz piyasasında fiyatların rekor seviyelere ulaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Peskov, “Avrupa spot piyasasındaki gelişmeleri izliyoruz. Gazprom, şu anda rekora yakın seviyelerde Avrupa’ya ihracat gerçekleştiriyor ve tümüyle hatta biraz da fazlasıyla yükümlülüklerini yerine getiriyor.” diye konuştu.

Gazprom’un çalışmalarını azami düzeyde yürütmeye devam ettiğini belirten Peskov, “Gazprom, Avrupa’nın artan doğal gaz talebini karşılamak için yeni uzun vadeli sözleşmeleri de değerlendirmeye hazır. Rusya, tüm Avrupa kıtasının enerji güvenliğinin mutlak ve tartışılmaz bir garantörü olmuştur ve olmaya devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Peskov, Gazprom ile Macaristan arasında dün imzalanan 15 yıllık doğal gaz anlaşmasını ve Ukrayna’dan gelen tepkileri de değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Söz konusu anlaşma, Macaristan'a ekonomik açıdan faydalı rotalar üzerinden düzenli gaz tedarikini garanti edecek uzun vadeli bir sözleşmedir. Burada kimsenin hakkı veya uluslararası ticaret kuralı ihlal edilmemektedir. Ukrayna dahil hiçbir ülkenin Rus-Macaristan ilişkilerinin bu yönüne müdahale etme hakkı yoktur."

Gazprom ile dün Macaristan’ın MVM şirketi arasında imzalanan sözleşmeyle, yılda 4,5 milyar metreküp gazın TürkAkım üzerinden 2036’ya kadar Macaristan’a sevk edilmesi üzerinde anlaşmaya varılmıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Macaristan arasındaki 15 senelik doğal gaz anlaşmasına tepki göstererek iki ülke arasında gerçekleşecek hükümetler arası ekonomik kalkınma komisyonunun 5. toplantısını erteleme kararı almıştı.