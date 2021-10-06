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Gazprom'un Avrupa'ya gaz sevkiyatı geriledi

Rus enerji şirketi Gazprom'un Belarus üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı 10 günde yüzde 70 azalarak 4 Ekim itibarıyla günlük 33,3 milyon metreküpe geriledi.

06.10.2021 - 11:19 | | AA
Gazprom'un Avrupa'ya gaz sevkiyatı geriledi

AA muhabirinin Gazprom verilerinden yaptığı derlemeye göre, şirketin Rusya ve Belarus üzerinden Ukrayna'ya doğal gaz sevkiyatı bu dönemde günlük 86 milyon metreküpe düştü.

Gazprom'un Avrupa Birliği ülkelerine doğal gaz ihracatı 4 Ekim'de 10 gün öncesine göre yüzde 5,5 artarak 216,2 milyon metreküpe çıkarken, Belarus üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı yüzde 70 azalarak günlük 33,3 milyon metreküpe geriledi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, geçen kış dönemindeki aşırı soğuklar ve ardından yaşanan sıcak yaz dönemi nedeniyle bugün bin metreküpte 1600 dolar düzeyini aşarak rekor tazelemişti.

Gazprom'dan 1 Eylül'de yapılan açıklamada, Avrupa'ya mevcut sözleşme taahhütleri ve tüketicilerin talepleri doğrultusunda gaz tedarikinin "eksiksiz" yerine getirildiği bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün yaptığı açıklamada, Avrupa'da enerji üretimi yatırımlarının azaldığını belirterek, "Avrupa enerji piyasalarında bir çeşit histeri yaşanıyor. Çünkü birileri iklim değişikliği üzerine spekülasyon yapıyor ve o zaman enerji üretimine yatırımlar azalmaya başlıyor." ifadelerini kullanmıştı. 

Gazprom'un Belarus üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını besleyen Yamal-Avrupa boru hattı yıllık 33 milyar metreküp kapasiteye sahip bulunuyor.

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