Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaGelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik!
HaberlerUzmanpara Haberleri Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik!

Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik!

Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

25.12.2021 - 13:09 |
Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik!

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemeye göre; tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Böylece, 18.5 milyon işçi ve memurun gelirlerinin asgari ücret kadarlık tutarına vergi istisnası getirilmiş oldu. Vergi istisnasının mali yükü ise 37.6 milyar TL olacak. Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gelir Vergisi Kanununda değişiklik

 

 

Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji raporunu yayımladı
İngiltere şokta! Kraliçesi Elizabeth orada kalıyordu saat 08.30’da...
Son tablo belli oldu! 'Yapmamız gerekenler aynı'
Merakla bekleniyordu! Zincir marketlerden ilk indirim
Kıyamet alameti sayıyorlar! 5 yılda bir suya gidip kurban keserek...
1 haftadır yaşam mücadelesi veriyordu! Acı haber
Kerem Aktürkoğlu'ndan tarihi performans! Kariyerinde ilk
Komşuda omicron alarmı! Sınırlar kapatıldı
Bakan Kasapoğlu'ndan belediyelere 'iş birliği' çağrısı
Aaron Boupendza bombası! Koptu geliyor
MasterChef'te Mehmet Şef'in zor anları! Neye uğradığını şaşırdı
İddialı pozlarıyla gündem olan Didem Soydan: Geri kafalı değiliz!
Fenerbahçe'de Joachim Löw gelişmesi
Risk alırken dikkat edin! 2022 yılı boyunca sürecek
Ankete katıl, yılbaşı hediyeni seç!
Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji raporunu yayımladı
Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji raporunu yayımladı
İngiltere şokta! Kraliçesi Elizabeth orada kalıyordu saat 08.30’da...
İngiltere şokta! Kraliçesi Elizabeth orada kalıyordu saat 08.30’da...
Son tablo belli oldu! 'Yapmamız gerekenler aynı'
Son tablo belli oldu! 'Yapmamız gerekenler aynı'
Merakla bekleniyordu! Zincir marketlerden ilk indirim
Merakla bekleniyordu! Zincir marketlerden ilk indirim
Kıyamet alameti sayıyorlar! 5 yılda bir suya gidip kurban keserek...
Kıyamet alameti sayıyorlar! 5 yılda bir suya gidip kurban keserek...
1 haftadır yaşam mücadelesi veriyordu! Acı haber
1 haftadır yaşam mücadelesi veriyordu! Acı haber
Kerem Aktürkoğlu'ndan tarihi performans! Kariyerinde ilk
Kerem Aktürkoğlu'ndan tarihi performans! Kariyerinde ilk
Komşuda omicron alarmı! Sınırlar kapatıldı
Komşuda omicron alarmı! Sınırlar kapatıldı
Bakan Kasapoğlu'ndan belediyelere 'iş birliği' çağrısı
Bakan Kasapoğlu'ndan belediyelere 'iş birliği' çağrısı
Aaron Boupendza bombası! Koptu geliyor
Aaron Boupendza bombası! Koptu geliyor
MasterChef'te Mehmet Şef'in zor anları! Neye uğradığını şaşırdı
MasterChef'te Mehmet Şef'in zor anları! Neye uğradığını şaşırdı
İddialı pozlarıyla gündem olan Didem Soydan: Geri kafalı değiliz!
İddialı pozlarıyla gündem olan Didem Soydan: Geri kafalı değiliz!
Fenerbahçe'de Joachim Löw gelişmesi
Fenerbahçe'de Joachim Löw gelişmesi
Risk alırken dikkat edin! 2022 yılı boyunca sürecek
Risk alırken dikkat edin! 2022 yılı boyunca sürecek
Ankete katıl, yılbaşı hediyeni seç!
Ankete katıl, yılbaşı hediyeni seç!
Adanaspor ve Adana Demirspor'un eski futbolcuları 'Şöhretler Karması' maçında karşılaştı

Adanaspor ve Adana Demirspor'un eski futbolcuları 'Şöhretler Karması' maçında karşılaştı

Elazığ Karakoçan’da 2 ayrılık daha

Elazığ Karakoçan’da 2 ayrılık daha