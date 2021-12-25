Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapıldı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemeye göre; tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Böylece, 18.5 milyon işçi ve memurun gelirlerinin asgari ücret kadarlık tutarına vergi istisnası getirilmiş oldu. Vergi istisnasının mali yükü ise 37.6 milyar TL olacak. Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.