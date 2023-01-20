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Genesis Capital iflas korumaya başvurdu

Kripto para borç verme şirketi Genesis Capital iflasa karşı korunma başvurusunda bulundu.

20.01.2023 - 09:52 |
Genesis Capital iflas korumaya başvurdu

Madde 11 kapsamındaki iflasa karşı korunma başvurusu dün New York Güney Bölge Mahkemesi'ne yapıldı.

Genesis Capital'in ana hissedarı Digital Currency Group, içinde bulunulan likidite krizinin aşılması için bir süreden bu yana kreditörler ile gizli görüşmeler yürütüyordu ve nakit temin edilememesi halinde iflas başvurusu yapılmasının gerekeceğini belirtiyordu.

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