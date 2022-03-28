'Faizin 50 baz puan artırılmasına açığım'

Katıldığı bir sanal etkinlikte konuşan Williams, gelecek toplantılarda faiz konusunda atılacak adımın ekonominin nasıl performans gösterdiğine ve nasıl bir performans göstermesinin beklendiğine bağlı olacağını söyledi.

"Doğru kararın ne olacağı o toplantı dönemindeki duruma bağlı olacak" diye konuşan Williams, "Eğer 50 baz puan faiz artırımı uygun olursa bunu yapmamız gerektiğini düşünürüm. 25 baz puan artırmak uygun olursa o zaman onu yapmamız gerekir" dedi.