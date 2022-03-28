'Faizin 50 baz puan artırılmasına açığım'
New York Fed Başkanı John Williams ekonomik görünümün gerektirdiği takdirde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi 50 baz puan artırmasına açık olduğunu söyledi.
28.03.2022 - 09:00 |
Katıldığı bir sanal etkinlikte konuşan Williams, gelecek toplantılarda faiz konusunda atılacak adımın ekonominin nasıl performans gösterdiğine ve nasıl bir performans göstermesinin beklendiğine bağlı olacağını söyledi.
"Doğru kararın ne olacağı o toplantı dönemindeki duruma bağlı olacak" diye konuşan Williams, "Eğer 50 baz puan faiz artırımı uygun olursa bunu yapmamız gerektiğini düşünürüm. 25 baz puan artırmak uygun olursa o zaman onu yapmamız gerekir" dedi.