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'Geri dönmeyen kredilerde artışa hazır olunmalı'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria, Euro Bölgesi'ndeki finans kuruluşlarının kredi risklerine ve geri dönmeyen kredilerde (NPL) artışa hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

23.03.2021 - 14:53 | | AA
'Geri dönmeyen kredilerde artışa hazır olunmalı'

Enria, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin çevirim içi toplantısında yaptığı konuşmada, ECB’nin banka denetimleri için korona kriziyle ilgili kamu teşviklerinin sona erdikten sonra varlık kalitelerinde gözetlenecek etkilerin yakından araştırılması ve takip edilmesinin en öncelikli alan olduğunu belirtti.

Enria, ikinci öncelik alanın ise bankaların NPL’lerde gelecek artışa yeterince hazırlıklı bulunmalarının sağlanması olduğuna vurgu yaptı.

Bankaların üst yöneticilerini belirlemeden önce ECB’nin görüşünü almasını tavsiye eden Enria, banka içi yönetişimin, Euro Bölgesi'ndeki bankaların önündeki zorlukların üstesinden gelme yeteneklerinde önemli bir faktör olduğunu dile getirdi.

Enria, Kovid-19 salgınının, bankaların düşük karlılıklarından ve düşük piyasa değerlemelerinden kaynaklanan yapısal zayıflığı gidermelerini her zamankinden daha acil hale getirdiğinin de altını çizdi.

Analistler, Kovid-19 salgını ve ekonomik faaliyetler üzerindeki kısıtlamalar sürdükçe Euro Bölgesi’nde sorunlu kredilerin artmaya devam edeceği kanaatinde.

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