'Gevşek para politikası sürmeli'

Japonya'da maliyet kaynaklı enflasyon ile başa çıkmak için doğru aracın para politikası olmadığını da ifade eden Wakatabe "Enerji ve gıda fiyatlarındaki artışa yurt dışı kaynaklı maliyet faktörleri neden oldu. Bunlara para politikasından başka tedbirlerle yanıt verilmeli" dedi.

Wakatabe yanıt vermek için kullanılabilecek araçlar olarak mali politikayı, Japonya'nın petrol ve doğal gaza bağımlılığını azaltacak enerji politikasını gösterdi.