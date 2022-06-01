'Gevşek para politikası sürmeli'
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Masazumi Wakatabe bankanın devasa parasal teşviklerinin enflasyon yüzde 2 hedefini sürdürülebilir şekilde yakalayana kadar devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Wakatabe ücretlerin daha hızlı artacağı bir ortamın oluşturulması gerektiğini de vurguladı.
01.06.2022 - 10:12 |
Japonya'da maliyet kaynaklı enflasyon ile başa çıkmak için doğru aracın para politikası olmadığını da ifade eden Wakatabe "Enerji ve gıda fiyatlarındaki artışa yurt dışı kaynaklı maliyet faktörleri neden oldu. Bunlara para politikasından başka tedbirlerle yanıt verilmeli" dedi.
Wakatabe yanıt vermek için kullanılabilecek araçlar olarak mali politikayı, Japonya'nın petrol ve doğal gaza bağımlılığını azaltacak enerji politikasını gösterdi.