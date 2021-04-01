Global birleşme ve satın almalar rekor kırdı

Şirketlerin ve yatırım kuruluşlarının COVID-19 salgını sırasında insanların nasıl çalışacakları, alışveriş yapacakları ve sağlık hizmeti alacakları konusunda değişikliklerde önden ilerleme yönünde aceleci davranmaları birleşme ve satın almaların hızlanmasına yol açtı.

2021 ilk çeyrekte global birleşme ve satın alma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı. Bu birleşme ve satın almaların toplam değeri ise yüzde 93 artarak 1,3 trilyon dolara ulaştı.

Goldman Sachs Group'tan Colin Ryan yaptığı değerlendirmede, "Bu son 20 yılda tanıklık ettiğim en güçlü ve en geniş tabanlı birleşme ve satın alma piyasası" ifadelerini kullandı.

Citigroup'dan Mark Shafir de 2021 yılının tamamında birleşme ve satın almaların yılın ilk yarısında oldukça güçlü olmaya devam edeceğini öngördüklerini, yılın tamamı için birleşme ve satın almaların tutarının 4 trilyon dolara ulaşacağı yönünde cesur tahminler yapılabileceğini vurguladı.