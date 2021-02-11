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11.02.2021 - 10:19 | | Foreks

Global finans şirketleri personel sayılarını artırıyor

Çin'in 40 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan finans sektörünü serbestleştirmek için attığı adımlar global finans şirketlerinin Çin'de istihdamlarını artırmalarını beraberinde getiriyor.

Global finans şirketleri personel sayılarını artırıyor
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BlackRock, Fidelity ve Goldman Sachs Çin'de bu yıl yüzlerce kişiye istihdam sağlayacaklar. Son 1,5 yılda finans piyasasını liberalleştirmek için adımlar atan ve yabancı şirketlerin yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi alanında Çinli şirketler ile ortaklık yapmaları zorunluluğunu kaldıran Çin'de BlackRock bu yıl yüzde 51 hissesi kendisine ait olacak bir varlık yönetim şirketi kuruluşunu tamamlayacak ve onlarca personel istihdam edecek.

Hali hazırda Çin'de 400 civarında personeli bulunan Goldman Sachs, 2021 yılı içinde 70 kişiye daha istihdam sağlayacak ve 2024'e kadar personel sayısını 600'e yükseltecek.

Shanghay'da ofis alanını Eylül ayında büyüten Fidelity de bu yıl 100 civarında yeni personel alacak.

UBS de Ocak ayında yaptığı açıklamada Çin'de yatırım bankacılığı personelini 3-5 yıl içinde ikiye katlamayı planladığını duyurmuştu.

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