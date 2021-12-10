Global konteyner taşıma ücreti yükseldi

Denizcilik danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 9 Aralık ile sona eren bir haftalık dönemde iki haftanın ardından yeniden artış yönüne döndü

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Konteyner Endeksi söz konusu dönemde 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması yüzde 2,3 artışla 9 bin 262,02 dolar oldu.

Endeksin geçen yılın aynı ayına göre artışı yüzde 170 olarak gerçekleşti.

Yılbaşından bu yana ortalama fiyatlama 7 bin 484 dolar olurken, bu 5 yıllık ortalama olan 2 bin 739 doların 4 bin 745 dolar daha üzerinde oluştu.

Shanghai-Rotterdam hattı önceki haftaya göre değişmezken, geçen yıl aynı haftaya göre yüzde 196 yukarı geldi. Aynı hattın ters yönü bir önceki haftaya göre yüzde 2 düşüş olurken, geçen yıl aynı haftaya göre yüzde 18 arttı.

Shanghai-Los Angeles hattı önceki haftaya göre yüzde 5, geçen yıl aynı haftaya göre yüzde 148 arttı. Los Angeles-Shanghai hattı önceki haftaya göre değişmedi, geçen yıl aynı haftaya göre yüzde 153 yükseldi.