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24.12.2020 - 13:15 | | DHA

Goldhub: Merkez bankaları 'net altın alıcısı' oldu

Merkez bankaları, iki ay üst üste net altın sattıktan sonra ekim ayında alımlara yeniden başladı.

Goldhub: Merkez bankaları 'net altın alıcısı' oldu
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Küresel düzeyde altın verileri sağlayıcısı Goldhub'ın verilerine göre, küresel düzeyde merkez bankalarının resmi altın rezervleri Ekim ayında 22.8 ton yükseldi.

Goldhub verilerine göre, ekim ayında merkez bankalarının alımları, önceki iki aydaki düzeylerde devam ederken, satışlar sert düştü ve bu nedenle "net alıcı" konumuna geçtiler.

Goldhub'ın Üçüncü Çeyrek Altın Talep Eğilimleri raporunda, "2020'nin 3. çeyreği, büyük ölçüde Özbekistan ve Türkiye'den yapılan yoğun satışlar nedeniyle 2010'un 4. çeyreğinden bu yana net satışların ilk çeyreğiydi" denildi.

Goldhub veri açıklamasında, bu gelişme üzerine piyasaların, merkez bankaları "altın talebi" ve "altın birikimi" konularında bir yaklaşım değişikliği olup olmadığı konusuna odaklandığı vurgulandı.

Goldhub verilerine göre, Ekim ayında merkez bankalarının net alımları, Özbekistan'ın 8.0 ton, Türkiye'nin 7.0 ton, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 6 ton, Katar'ın 2 ton ve Hindistan'ın 2 ton olmak üzere toplam 25 tonu buldu, toplam satışların ise büyük çoğunluğu Moğolistan'a ait olmak üzere 3 tonda kaldı.

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