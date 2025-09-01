Goldman, 2 endeks için hedef yükseltti
Goldman Sachs, STOXX 600 ve FTSE 100 endeksleri için hedefini yükseltti.
01.09.2025 - 10:06 | | Foreks Haber
Goldman Sachs, Avrupa ve İngiltere piyasalarının önde gelen endeksleri için önümüzdeki 12 aylık hedeflerini yukarı yönlü revize etti.
Goldman'ın konu ile ilgili değerlendirme notuna göre, STOXX 600 endeksi için 12 aylık hedef 570'ten 580'e çıkarıldı. Kurum, FTSE 100 endeksi için ise daha belirgin bir revizyonla hedefini 8.800'den 9.600'e yükseltti.