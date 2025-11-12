Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaGoldman, Çin'den faiz beklentisini öteledi
HaberlerUzmanparaGoldman, Çin'den faiz beklentisini öteledi

Goldman, Çin'den faiz beklentisini öteledi

Goldman Sachs, Çin Merkez Bankası'ndan faiz ve zorunlu karşılık oranı indirimi beklentisini 2026 ilk çeyreğe öteledi.

12.11.2025 - 10:16 | | Foreks Haber
Goldman, Çin'den faiz beklentisini öteledi

Goldman Sachs analisti Xinquan Chen, Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) dün yayımlanan üçüncü çeyrek para politikası raporunun, ikinci çeyrek raporuna kıyasla daha az güvercin bir ton sergilediğine dikkat çekti. Chen, raporda “çapraz döngüsel ayarlamalara” yeniden vurgu yapılmasının bu değişimin göstergesi olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Analist, PBoC’nin ikinci çeyrek raporunda geniş çaplı parasal gevşemeye yönelik isteğin sınırlı olduğuna işaret ettiğini hatırlattı. Yeni raporda öne çıkan gelişmelerin, bankanın yakın vadede faiz indirimine gitme konusunda isteksizliğini sürdürdüğünü gösterdiği değerlendiriliyor.

Goldman Sachs, bu doğrultuda 10 baz puanlık politika faizi indirimi ve 50 baz puanlık zorunlu karşılık oranı (RRR) indirimi beklentisini 2025’in dördüncü çeyreğinden 2026’nın ilk çeyreğine erteledi. Ayrıca, ek 10 baz puanlık faiz indirimi tahminini de 2026’nın üçüncü çeyreğine çekti.

3 keçisini kurtlara kaptıran çobanın yürek burkan anı: 'Dört gündür oradaydı'

3 keçisini kurtlara kaptıran çobanın yürek burkan anı: 'Dört gündür oradaydı'

Türkiye'den komşularına 23 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'den komşularına 23 milyar dolarlık ihracat