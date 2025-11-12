Goldman, Çin'den faiz beklentisini öteledi

Goldman Sachs analisti Xinquan Chen, Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) dün yayımlanan üçüncü çeyrek para politikası raporunun, ikinci çeyrek raporuna kıyasla daha az güvercin bir ton sergilediğine dikkat çekti. Chen, raporda “çapraz döngüsel ayarlamalara” yeniden vurgu yapılmasının bu değişimin göstergesi olduğunu belirtti.

Analist, PBoC’nin ikinci çeyrek raporunda geniş çaplı parasal gevşemeye yönelik isteğin sınırlı olduğuna işaret ettiğini hatırlattı. Yeni raporda öne çıkan gelişmelerin, bankanın yakın vadede faiz indirimine gitme konusunda isteksizliğini sürdürdüğünü gösterdiği değerlendiriliyor.

Goldman Sachs, bu doğrultuda 10 baz puanlık politika faizi indirimi ve 50 baz puanlık zorunlu karşılık oranı (RRR) indirimi beklentisini 2025’in dördüncü çeyreğinden 2026’nın ilk çeyreğine erteledi. Ayrıca, ek 10 baz puanlık faiz indirimi tahminini de 2026’nın üçüncü çeyreğine çekti.