Goldman Sachs'tan altın tahmini

Goldman Sachs finansal riskler için en iyi güvenli limanın altın olmaya devam ettiğini belirterek ons altın için hedef fiyatını yükseltti.

Banka, altın için 12 aylık hedefini 1950 dolar/ons seviyesinden 2050 dolar/onsa çıkardı.

Goldman Sachs ayrıca emtia fiyatları için pozitif olmaya devam ettiğini belirterek S&P GSCI için 12 aylık getiri tahminini yüzde 27,9 olarak ortaya koydu.