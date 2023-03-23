Goldman Sachs'tan altın tahmini
Goldman Sachs ons altın fiyatı için 12 aylık hedefini yükseltti.
23.03.2023 - 09:50 |
Goldman Sachs finansal riskler için en iyi güvenli limanın altın olmaya devam ettiğini belirterek ons altın için hedef fiyatını yükseltti.
Banka, altın için 12 aylık hedefini 1950 dolar/ons seviyesinden 2050 dolar/onsa çıkardı.
Goldman Sachs ayrıca emtia fiyatları için pozitif olmaya devam ettiğini belirterek S&P GSCI için 12 aylık getiri tahminini yüzde 27,9 olarak ortaya koydu.
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