Goldman Sachs bakır beklentisini yükseltti

Banka, bu revizyonun gerekçesi olarak 2026’nın ilk yarısında rafine bakıra yönelik bir tarifenin uygulanma olasılığının azalmasını gösterdi. Değerlendirmede, karşılanabilirlik endişelerinin öncelik kazanmasının bu beklentide etkili olduğu ifade edildi.

Banka açıklamasında, 2027 yılı için bakır fiyat tahmininin ise metrik ton başına 10.750 dolar seviyesinde sabit tutulduğu belirtildi.

Goldman Sachs, gümrük tarifelerinin devreye girmesi sonrasında Londra Metal Borsası fiyatlarının geri çekilmesini ve ABD dışındaki piyasaların yeniden dengelenmesini beklediğini vurguladı.