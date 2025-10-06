Canlı Borsa
Goldman Sachs bakır fiyatı tahminini yükseltti

Goldman Sachs, 2026 bakır fiyatı tahminini ton başına 10.000 dolardan 10.500 dolara yükseltti.

06.10.2025
2025'in geri kalanında Grasberg kesintisinin ardından bakır fiyatlarının 10.000 doların üzerinde kalma olasılığının yüksek olduğunu söyleyen Goldman Sachs, küresel bakır piyasasının on yılın sonunda açığa geçmesini hala beklediğini ve bu durumun 2028'den itibaren bakır fiyatlarını ton başına 11.000 doların üzerine çıkarmasını beklediklerini vurguladı.

Goldman Sachs, 2027 bakır fiyatı tahminini ton başına 10.750 dolarda korudu.

