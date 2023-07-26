Goldman Sachs bakır için tahminlerini yükseltti

Goldman Sachs dün yayınladığı raporda bakır fiyatı için tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Gelecek 3 ay için bakır fiyatı hedefini 7750 dolar/tondan 9250 dolar/ton seviyesine yükselten Goldman Sachs, 6 ay için beklentisini 9200 dolar/tondan 9500 dolar/tona çıkardı.

Goldman Sachs gelecek 12 ay için bakır fiyatı beklentisini ise 10 bin dolar/ton olarak sürdürdü.