Goldman Sachs bakır için tahminlerini yükseltti
Goldman Sachs bakır için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
26.07.2023 - 10:06 |
Goldman Sachs dün yayınladığı raporda bakır fiyatı için tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Gelecek 3 ay için bakır fiyatı hedefini 7750 dolar/tondan 9250 dolar/ton seviyesine yükselten Goldman Sachs, 6 ay için beklentisini 9200 dolar/tondan 9500 dolar/tona çıkardı.
Goldman Sachs gelecek 12 ay için bakır fiyatı beklentisini ise 10 bin dolar/ton olarak sürdürdü.