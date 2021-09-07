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Goldman Sachs büyüme tahminini revize etti

Goldman Sachs, ABD ekonomisi için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 6'dan yüzde 5,7'ye indirdi.

07.09.2021 - 07:34 |
Goldman Sachs büyüme tahminini revize etti

Goldman Sachs, ABD ekonomisi için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 6'dan yüzde 5,7'ye indirdi. Kuruluş, 2022 yılı büyüme tahminini ise yüzde 4,5'ten yüzde 4,6'ya çıkardı.

Raporda 2021 büyüme beklentisinin düşürülmesine gerekçe olarak tüketicilerin delta varyantı nedeniyle daha önce tahmin edilenden daha az harcama yapacakları öngörüsü gösterildi.

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