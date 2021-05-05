Goldman Sachs çalışanlarını ofislere çağıracak

Çalışanlara yönelik bir mesaj kaleme alan Solomon, "Ofislere dönme konusunda şu ana kadar bir plan yapmamış olanlardan, 14 Haziran Pazartesi günü ofislere dönme konusunda plan yapmalarını isteyeceğiz" dedi.

İngiltere'deki çalışanların ise 21 Haziran'a kadar ofislere dönmeye hazırlanmalarını istediklerini belirten Solomon'un mesajına Mali İşler Direktörü Stephen Scherr ile Operasyon Direktörü John Waldron da imza attı.