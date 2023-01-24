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Goldman Sachs emtialarda yüksek getiri bekliyor

Goldman Sachs'a göre emtialar 2023 yılında da diğer varlık sınıflarından daha iyi performans gösterecek.

24.01.2023 - 09:34 |
Goldman Sachs emtialarda yüksek getiri bekliyor

Goldman Sachs analistleri emtiaların 2023 yılında da diğer varlık sınıflarının üzerinde getiri sağlamalarının beklendiğini, küresel makroekonomik ortamda temel değişiklikler ve düşük stokların emtiaların "yüksek toplam getiriler" üretmelerini sağlayacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Gelecek 3, 6 ve 12 aylık dönemde S&P GSCI Emtia Endeksi'nde yüzde 9,9, yüzde 17,3 ve yüzde 31,2 getiri tahmin eden Goldman Sachs analistleri, 12 aylık dönemde enerjiden yüzde 46,9, endüstriyel metallerden yüzde 29,67 ve kıymetli metallerden yüzde 5,7 artış beklediklerini vurguladı.

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