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Uzmanpara Goldman Sachs, Fed'den 2 faiz indirimi bekliyor
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Goldman Sachs, Fed'den 2 faiz indirimi bekliyor

Goldman Sachs ekonomistleri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl Eylül ayında ve dördüncü çeyrekte olmak üzere 2 kez faiz indirimine gitmesini bekliyor.

11.06.2024 - 09:30 | | Foreks Haber
Goldman Sachs, Fed'den 2 faiz indirimi bekliyor

Ekonomistler, yıllıklandırılmış ikinci çeyrek GSYH büyüme tahminlerini daha önce %2,7'den %2,1'e düşürdü. Bu oran Atlanta Fed'in GDPNow tahmin aracının %3,1'lik tahmininin oldukça altında.

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Goldman Sachs'ın tahminini düşürmesi Nisan ayında ticaret açığındaki büyük genişlemeden ve Nisan ayında stoklardaki %0,1'lik hafif artıştan kaynaklanıyor.

Fed yetkilileri bu haftaki toplantılarında, merkez bankasının yılın geri kalanında faiz oranlarında ne yapacağına dair tahminlerini sunacak. Bu nokta grafiği olarak adlandırılır. Noktalar her bir yetkilinin tahminini temsil ediyor.

Mart ayındaki son nokta grafiğinde, Fed yetkililerinin medyan tahmini bu yıl üç faiz indirimi öngörüyordu. Goldman ekonomistleri bu sayının bu sefer ikiye düştüğünü düşünüyor.

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