Goldman Sachs işten çıkarma planlıyor

Goldman Sachs Group'un yıllık personel değerlendirmesinin bir parçası olarak önümüzdeki aydan itibaren düşük performans gösterenleri işten çıkarmayı planladığı öne sürüldü.

Financial Times'ın (FT) konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara dayandığı haberine göre bu yılki işten çıkarmalar bankanın iş gücünün yüzde 1-5'i arasındaki olağan aralığının alt sınırında olacak.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon temmuz ayında yatırımcılara yaptığı açıklamada pandemi sırasında işten çıkarmaları durduran bankanın düzenli performansa dayalı sürecine yeniden başladığını ve 2023'ün sonlarında bunu tekrar yapacağını hatırlattı.

FT, Goldman yöneticilerinin işten çıkarılabileceklerin listesini hazırlamaya başladığını, nihai rakamların halen belirlenmekte olduğunu da yazdı.