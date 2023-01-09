Goldman Sachs işten çıkarmalara hazırlanıyor

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgiye göre işten çıkarmalar hafta ortasından başlayacak ve bu karardan etkilenecek toplam çalışan sayısı 3200 kişiyi aşmayacak.

İşten çıkarmaların üçte biri çekirdek işlem ve bankacılık birimlerinden yapılacak.

CEO David Solomon'un göreve geldiği 2018 yıl sonundan bu yana Goldman Sachs'ın toplam çalışan sayısı yüzde 34 artarak Eylül 2022 sonunda 49 bini aşmıştı.