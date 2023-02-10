Goldman Sachs petrol tahminini düşürdü

Goldman Sachs, 2023 yılı için ortalama petrol fiyat tahminini talepteki ılımlı yumuşamaya işaret ederek aşağı yönlü revize etti.

Brent petrol için 2023 yılı ortalama fiyat beklentisini 92 dolar/varil olarak duyuran Goldman Sachs, fiyatın aralık ayına kadar 100 dolar/varil seviyesini göreceğini öngörmeye devam etti.

Batı Teksas petrolü için 2023 yılı ortalama fiyat beklentisi 86 dolar/olurken, 2024 yılı için brent petrol ve Batı Teksas petrolü fiyat beklentileri 100 ve 94 dolar/varil oldu.