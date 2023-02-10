Goldman Sachs petrol tahminini düşürdü
Goldman Sachs, 2023 yılı için ortalama petrol fiyatı tahminini düşürdü.
10.02.2023 - 12:37 |
Goldman Sachs, 2023 yılı için ortalama petrol fiyat tahminini talepteki ılımlı yumuşamaya işaret ederek aşağı yönlü revize etti.
Brent petrol için 2023 yılı ortalama fiyat beklentisini 92 dolar/varil olarak duyuran Goldman Sachs, fiyatın aralık ayına kadar 100 dolar/varil seviyesini göreceğini öngörmeye devam etti.
Batı Teksas petrolü için 2023 yılı ortalama fiyat beklentisi 86 dolar/olurken, 2024 yılı için brent petrol ve Batı Teksas petrolü fiyat beklentileri 100 ve 94 dolar/varil oldu.
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