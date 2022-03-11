Goldman Sachs ve JP Morgan çekiliyor

Goldman Sachs, Rusya'daki operasyonlarını kapatacağını duyururken, JP Morgan da Rusya'daki faaliyetlerini aktif şekilde kapatmakta olduğunu ve bu ülkede herhangi bir yeni iş ilişkisi içine girmediğini belirtti.

JP Morgan geçen yıl Rusya'dan elde edilen yatırım bankacılığı ücretleri sıralamasında ikinci sırada yer almıştı.