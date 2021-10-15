Goldman Sachs'ın net karı arttı

Goldman Sachs, bu yılın temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artışla 5,38 milyar dolar oldu. Goldman Sachs, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 3,37 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 8,98 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 14,93 dolara yükseldi.

Bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 13,6 milyar dolara çıktı. Geçen senenin temmuz-eylül döneminde Goldman Sachs'ın geliri 10,8 milyar dolar olmuştu.