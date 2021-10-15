Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaGoldman Sachs'ın net karı arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Goldman Sachs'ın net karı arttı

Goldman Sachs'ın net karı arttı

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artarak 5,38 milyar dolar oldu.

15.10.2021 - 16:28 | | AA
Goldman Sachs'ın net karı arttı

Goldman Sachs, bu yılın temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artışla 5,38 milyar dolar oldu. Goldman Sachs, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 3,37 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 8,98 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 14,93 dolara yükseldi.

Bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 13,6 milyar dolara çıktı. Geçen senenin temmuz-eylül döneminde Goldman Sachs'ın geliri 10,8 milyar dolar olmuştu.

Uzman Çavuş sevgilisini öldürmüştü! “Kapıyı açar açmaz bütün şarjörü boşalttım”

Uzman Çavuş sevgilisini öldürmüştü! “Kapıyı açar açmaz bütün şarjörü boşalttım”

Aracında epilepsi nöbeti geçirdi, polisin dikkatiyle hastaneye kaldırıldı

Aracında epilepsi nöbeti geçirdi, polisin dikkatiyle hastaneye kaldırıldı

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Uzman Çavuş sevgilisini öldürmüştü! “Kapıyı açar açmaz bütün şarjörü boşalttım”

Uzman Çavuş sevgilisini öldürmüştü! “Kapıyı açar açmaz bütün şarjörü boşalttım”

Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır hakkında yeni iddialar! 'Ailesi ile ben barıştırdım'

Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır hakkında yeni iddialar! 'Ailesi ile ben barıştırdım'

Son dakika... İngiltere şokta! Milletvekili defalarca bıçaklandı

Son dakika... İngiltere şokta! Milletvekili defalarca bıçaklandı

Yunanistan, Fransa’dan sonra ABD’yi de kalkan olarak görüyor

Yunanistan, Fransa’dan sonra ABD’yi de kalkan olarak görüyor

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uzman Çavuş sevgilisini öldürmüştü! “Kapıyı açar açmaz bütün şarjörü boşalttım”

Uzman Çavuş sevgilisini öldürmüştü! “Kapıyı açar açmaz bütün şarjörü boşalttım”

Sıradaki Haber
Asgari ücret ve AGİ açıklaması! 3.447 lira...

Asgari ücret ve AGİ açıklaması! 3.447 lira...

Sıradaki Haber
40 yılda yüzde 50 oranında eridi! Tarih verildi

40 yılda yüzde 50 oranında eridi! Tarih verildi

Sıradaki Haber
Sosyal yardım başvurusu nasıl, nereden yapılır? Bakan Yanık'tan sosyal yardım açıklaması

Sosyal yardım başvurusu nasıl, nereden yapılır? Bakan Yanık'tan sosyal yardım açıklaması

Sıradaki Haber