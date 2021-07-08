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Goldman Sachs'tan altın tahmini

Goldman Sachs analisti Mikhail Sprogis, altın fiyatlarında yukarı hareketin daha yeni başladığını belirtti ve 2000 dolar/ons hedefini tekrarladı.

08.07.2021 - 08:14 |
Goldman Sachs'tan altın tahmini

Sprogis yayınladığı araştırma notunda, ABD Hazine kağıdı getirilerinin düşmesinin ve enflasyon endişelerinin yatışmasının altın fiyatına destek vereceğini öngördü.

Altın fiyatının ılımlı enflasyon ve devam eden global toparlanmayı fiyatlamaya yeniden başladığını belirten Sprogis, gayrimenkul fiyatlarında artışın yavaşlamasının ve gelişmekte olan piyasa refahında devam eden iyileşme ile birlikte altın fiyatında ılımlı yükseliş beklediğini vurguladı.

Sprogis'in ortaya koyduğu 2000 dolar/ons hedefi cari seviyelerden yüzde 11 artışı işaret ediyor. Altın fiyatı Temmuz 2020'de 2036 dolar/ons seviyesini görmüştü.

Uluslararası piyasalarda spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,33 kayıpla 1797,61 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

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